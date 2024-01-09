В СК назвали предварительную причину ДТП с 66 авто в Новгородской области Причиной аварии с 66 авто в Великом Новгороде стало авто 70-летнего мужчины

Фото: t.me/sledcom_press

Врезавшийся в металлическое ограждение на трассе М-11 в Новгородской области пенсионер стал причиной последующего ЧП на дороге, в котором оказались 66 автомобилей и два человека погибли, сообщает пресс-служба СКР. В ведомстве отметили, что на задней оси автомобиля установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Именно это могло оказаться первопричиной аварии.

Предварительно установлено, что автомобиль Chery под управлением 70-летнего жителя Коврова потерял управление и совершил столкновение с металлическим ограждением. Водитель оказался заблокированным в машине, а его супруга покинула поврежденный автомобиль, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Однако через некоторое время автомобили, движущиеся по трассе, начали совершать последовательные столкновения с автомобилем Chery и между собой, — сообщили в СКР.

Также возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц. Параллельно возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло днем 8 января на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате погибли четыре человека, еще 21 человек пострадал, троих из них госпитализировали. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.