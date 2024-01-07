Группа москвичей понесла наказание за новогодний дрифт с фейерверками

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Несколько жителей Москвы были привлечены к административной ответственности после дрифта с фейерверками, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, реакция сотрудников полиции была мгновенной. Все службы сработали четко и слаженно, поэтому нарушители были задержаны менее чем за сутки.

Когда же подобное происходит в городе, нарушает покой жителей, подвергает опасности других участников движения, горе-гонщиков ждет наказание. Об этом не подумали молодые люди, устроившие 6 января групповой дрифт в Чечерском проезде Воскресенского поселения столицы. И, как вы уже догадались, реакция сотрудников полиции была мгновенной, — написала Волк.

На допросе нарушители признались, что на этот поступок их сподвигло новогоднее настроение. По словам одного из них, перед заездом команда позаботилась о мерах безопасности и закрепила пиротехнику таким образом, чтобы та не смогла нанести ущерб кому или чему-либо.

Москвичи устроили зрелищное шоу днем ранее, 6 января. Во время перформанса с салютами компанию на тюнингованных автомобилях сопровождала машина полиции, как можно увидеть на кадрах, распространившихся в соцсетях.