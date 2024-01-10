Как завести машину в мороз, как правильно «прикуривать» аккумулятор

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Во время сильных холодов водители часто сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится утром. Почему двигатели с таким трудом начинают работать в морозы и что нужно делать, чтобы мотор заводился с полуоборота даже при минус 30–40 градусах, — в материале NEWS.ru.

Почему зимой двигатель плохо заводится

Есть несколько причин, почему в сильные холода двигатель плохо работает. Например, это может происходить из-за того, что замерзло масло. То есть смазка стала настолько густой, что не позволяет силовому агрегату нормально функционировать.

Замерзание масла может происходить в двух случаях: если на улице ниже минус 35–40 градусов или если водитель использует минеральное или так называемое полусинтетическое масло. Если же в двигатель залито современное качественное синтетическое масло, то таких проблем быть не должно. Как правило, для хорошей «синтетики» температура застывания составляет минус 40–50 градусов, а иногда и ниже.

Вторая распространенная причина того, что двигатель не заводится в морозы, это проблема с аккумулятором. В холода требуется больше энергии, чтобы провернуть внутренние части двигателя. И если емкости батареи недостаточно, то она может не выдавать необходимую силу тока.

Двигатель может не завестись и из-за залитых свечей. Подобное происходит, когда топливо поступает в камеру сгорания, однако воспламенения не происходит. В результате свечи заливает бензином.

Отдельно стоит упомянуть дизельное топливо. Если в баке залита «летняя» солярка, то автомобиль просто не запустится в морозы (единственный способ в данном случае — эвакуатор и теплый гараж, где машину можно отогреть). Поэтому рекомендуется зимой заправлять дизельные автомобили только на проверенных заправках. Кроме того, не стесняйтесь спрашивать на АЗС документы о том, что солярка действительно «зимняя».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как правильно заводить двигатель в сильные морозы

Есть несколько секретов бывалых, которые увеличивают шансы на то, что двигатель заведется даже в сильные морозы.

Выключите радио и фары до момента включения двигателя. Тем самым аккумулятор не будет расходовать энергию на работу электроприборов. Если машина с механической коробкой передач, то перед запуском выжмите педаль сцепления. Включите зажигание и подождите секунду. За это время бензонасос прокачает топливо в системе. Попытайтесь завести двигатель. Крутите стартер не более 5–7 секунд. Если мотор не завелся, то повторите попытку не более трех раз. Если двигатель не завелся, то подождите около минуты. Затем повторите попытку завести двигатель. Не получилось? С большой долей вероятности надо ехать на сервис.

Что нужно для «прикуривания» автомобиля

Если автомобиль не заводится из-за разрядившегося аккумулятора (это самая распространенная причина в сильные морозы), то можно попытаться оживить машину путем «прикуривания».

Под этим понятием подразумевается использование аккумулятора от другого автомобиля, к которому при помощи проводов подключается ваша машина.

Чтобы «прикурить», необходимо иметь автомобиль с исправным и заряженным аккумулятором (либо отдельный аккумулятор, еще один вариант — использование специальных «бустеров», которые представляют собой аналог пауэр-банков для подзарядки смартфонов)

Кроме того, потребуются качественные пусковые провода (красный + черный). Следует избегать дешевых тонких китайских проводов. Пусковые провода должна быть рассчитаны на большие токи, особенно если речь идет о работе с аккумуляторами большой емкости, которые часто устанавливают на кроссоверы или машины с объемными двигателями.

При выборе проводов учитывайте особенность вашего автомобиля: в некоторых моделях доступ к аккумуляторам весьма затруднен (например, батарея находится в багажнике, а не под капотом), требуются длинные провода, чтобы до него добраться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как «прикурить» автомобиль: инструкция

Выключить двигатель на автомобиле-доноре. Также выключите фары, музыкальную систему, подогревы и прочие источники потребления энергии. Возьмете красный провод и подключите его «крокодил» к плюсовой клемме разряженного автомобиля. Потом подключите красный провод к плюсовой клемме автомобиля-донора. Возьмите черный провод и подключите его к минусовой клемме разряженного аккумулятора. Затем подсоедините черный провод к минусовой клемме автомобиля-донора. Подождите 10–15 минут. Это позволит немного зарядить аккумулятор. Заведите автомобиль-донор. Дайте ему поработать на повышенных оборотах 10–15 минут. Заглушите автомобиль-донор. Заведите автомобиль с разряженным аккумулятором. Отсоедините провода. Сначала отключите черный провод, затем красный.

После того как завелся двигатель у проблемной машины, ни в коем случае не выключаете его. Дайте ему поработать минимум 20–30 минут, а лучше всего совершите куда-нибудь поездку. Идеально будет, если двигатель будет работать без перерыва около часа или больше, это позволит генератору полностью зарядить его.

Как сделать так, чтобы аккумулятор не разряжался, а двигатель заводился в холода

Чтобы аккумулятор не разряжался, рекомендуется не оставлять автомобиль надолго без движения: в сильные холода иногда и нескольких дней на парковке достаточно, чтобы батарея потеряла свой запас энергии. Если нужно оставить машину зимой надолго, то рекомендуется парковать ее в теплом паркинге. Если такой возможности нет, то можно отключить аккумулятор от бортовой сети и принести его домой. Это, конечно, не слишком удобно, однако резко увеличивает шансы завести машину в морозы даже после длительной стоянки.

Замена масла — еще одна мера, которая позволит двигателю легче работать в сильные холода. Зимой лучше использовать качественное премиальное синтетическое масло, которое имеет индекс SAE 0W или 5W. Такие масла способны работать даже при минус 30–40 градусах.

Как долго нужно прогревать двигатель зимой

Если мотор завелся, то не стоит сразу же стартовать. Рекомендуется дать машине немного поработать на холостых оборотах. Но при этом нужно помнить: согласно российским ПДД, запрещается стоянка с включенным двигателем в жилых зонах (стоянка — это более 5 минут). Однако 5 минут — это более чем достаточно, чтобы прогреть современный двигатель. Большинство экспертов сходятся в том, что больше 1–2 минут прогревать двигатель вообще смысла нет.

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