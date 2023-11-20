«Скрутка» пробега: как выявить, можно ли подать в суд на продавца

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Многие игроки авторынка рынка отмечают, что одной из главных проблем «вторички» на сегодняшний момент является так называемая «скрутка» — ситуация, когда у машины уменьшают показания пробега. Как власти планируют бороться со «скрутками» и сколько можно потерять денег, если купить автомобиль с фальшивым пробегом — в материале NEWS.ru.

Зачем скручивают пробег

В 2023 году цены выросли не только на новые автомобили, но и на подержанные. По данным ИА «Автостат», в начале ноября средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составила 1 518 000 руб. Это на 15,4% больше, чем было в январе. То есть за 10 месяцев 2023 года средняя цена машины выросла на 203 тыс. руб. При этом, несмотря на увеличение стоимости, продажи подержанных авто уверенно растут — в 2023 году рынок увеличился примерно на четверть по сравнению с 2022 годом. И сейчас на один новый автомобиль приходится сразу шесть сделок с подержанными.

Не исключено, что вторичный рынок мог бы вырасти еще больше, если бы покупатели не боялись быть обманутыми. Ведь купить сейчас машину со скрученным пробегом очень легко. Есть только одна причина, почему продавец автомобиля идет на обман — это желание получить побольше денег. Ведь покупатели при выборе обращают внимание в первую очередь на два показателя: год выпуска и пробег. И чем он меньше, тем за более высокую цену можно продать машину.

Глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин считает, что даже на бюджетном седане возрастом 7 лет нечистый на руку продавец может получить лишние 400 тыс. руб. Ведь если Renault Logan 2016 года выпуска с пробегом 22,5 тыс. может продаваться на рынке за 670 тыс. руб., то модель с пробегом в 200 тыс. стоит 335 тыс. руб., а если машина проехала 380 тыс. км, то цена падает уже до 270 тыс. руб.

А если речь идет о дорогих премиальных моделях, то там разница в цене между машиной с небольшим пробегом и автомобилем, который проехал несколько сот тысяч километров, может доходить до 1-2 млн руб.

Сколько на рынке машин со скрученным пробегом

Назвать точное количество машин со скрученным пробегом на вторичном рынке невозможно. Однако всем очевидно — их очень много. «По нашим оценкам, не меньше 30% автомобилей на вторичном рынке имеют некорректное показание одометра», — заявил Алексей Подщеколдин.

При этом основная часть машин со скрученным пробегом — это авто старше 5–7 лет. «Основной скрученный пробег приходится на старые машины. Чем старше машина, тем больше может быть скрученного пробега. Много скручивают на „Ладах“, особенно на старых, на десятилетних Kia Rio, Hyundai Solaris, хотя и на более свежих тоже», — рассказал NEWS.ru исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Данные сервиса «Автотека» подтверждают, что чем старше машина, тем чаще скручивают пробег. Так, если на автомобилях Lada в возрасте менее 5 лет пробег скручивают в среднем в 5,8% случаев, то на 5—10-летних «Ладах» речь идет уже о 25,4%, а на машинах 11–15 лет пробег скручен уже у 41%.

Статистика «Автотеки» говорит, что среди массовых брендов пробег на машинах в возрасте старше 10 лет чаще всего скручивают на Lada (41%), Ford (39,3%) и Toyota (38,5%). А реже всего скрученные пробеги у старых Kia (33,1%), Hyundai (35,3%) и Nissan (36%).

При этом у премиальных брендов доля машин со скрученным пробегом примерно такая же. Среди 11—15-летних машин лидируют Land Rover (45% машин со скрученным пробегом), Cadillac (43%) и Jaguar (43%). У молодого «премиума» в возрасте до 5 лет доля автомобилей со скрученным пробегом минимальна: от 2,2 до 5%.

Как можно бороться со скрученным пробегом

Самым эффективным способом защиты является проверка автомобиля в различных базах данных: «Автотека», Auto.ru, «Автокод» и пр. Они собирают информацию от страховых компаний, автосервисов и так далее. И благодаря этому можно увидеть момент, когда, возможно, был скручен пробег. Хотя никаких гарантий такая проверка все равно не дает. Например, можно фальсифицировать цифры раз в год перед прохождением техобслуживания или перед покупкой страхового полиса. Кроме того, далеко не все автосервисы передают данные в подобные базы данных.

«У проекта „Электронный паспорт“ уже есть графа, где регистрируется пробег. Просто необходимо принять законодательный акт, чтобы при всех случаях техосмотра и при страховании автомобиля пробег регистрировался и передавался в „Электронный паспорт“ через „Госуслуги“. Все! И автомобиль будет каждый раз отмечаться. И в этом случае будет сложно скрутить», — считает Алексей Подщеколдин.

В Госдуме также понимают, что проблема есть и она мешает развитию вторичного рынка. «В скручивании пробега можно усмотреть признаки мошенничества. Ведь недобросовестный продавец извлекает выгоду из того, что вводит в заблуждение покупателя. Явление достаточно массовое и нам, законодателям, безусловно, нужно обратить на него более пристальное внимание. Ведь скрученный пробег, пусть и опосредованно, влияет на безопасность», — пояснил NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

И дело не только в обмане покупателя, но и в безопасности. «На новой машине часто едешь в другой манере, чем на „старушке“, и, не зная об истинном возрасте, можно попасть в беду», — уверен Толмачев.

Можно ли подать в суд и вернуть обратно автомобиль

Эксперты признают, что вернуть обратно автомобиль со скрученным пробегом или потребовать от продавца разницу в цене практически невозможно. Реальных судебных прецедентов крайне мало. Хотя юристы уверяют, что скрутка реального пробега есть не что иное, как обман и злоупотребление доверием, а дополнительный бонус продавца — нанесенный покупателю ущерб.

«За это в Уголовном кодексе имеется статья 159 „Мошенничество“. Если незаконный „навар“ продавца оказался значительным для покупателя, продавцу грозит до 5 лет лишения свободы. Если крупным, то есть превышающим 250 тыс. рублей — до 6 лет. Если особо крупным, более 1 млн рублей — до 10 лет», — пояснил NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Чтобы максимально защитить себя и иметь возможность потом через суд требовать компенсации от продавца, юристы рекомендуют внимательно отнестись к составлению договора купли-продажи. «В договоре купли-продажи в обязательном порядке следует указать пробег автомобиля. Не лишним окажется и сохранение текста объявления, а также адреса интернет-страницы. И тогда любой обман окажется историей с плохим концом для обманщика», — уверен Александр Хаминский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как не купить машину со скрученным пробегом

Перед покупкой проверить историю машины по базам данных («Автотека», Auto.ru, «Автокод» и пр.).

Провести диагностику автомобиля на фирменном сервисе. Обратить внимание на состояние тормозных колодок, дисков, износ салона и пр. Например, если машина имеет заявленный пробег 30 тыс. км, то тормозные диски у нее должны быть в отличном состоянии.

Покупать машину, которая постоянно обслуживалась у официального дилера или в известной сети автосервисов.

Не верить словам продавца о том, что машина пять последних лет стояла в гараже и никуда не ездила. Помните, что в среднем автомобиль в России проезжает в год около 20 тыс. км (часто — больше). То есть для 7-летнего автомобиля нормальный пробег это 140–150 тыс. км.

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