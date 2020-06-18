Попова назвала условие возобновления полётов за границу

https://static.news.ru/photo/d0b8d838-b14a-11ea-8b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут отправиться за рубеж тогда, когда риск распространения коронавируса опустится до минимального уровня, либо его не будет вовсе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здесь часть ответа на ваш предыдущий вопрос. Могут завезти или не могу? Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в РФ с теми, кто приезжает, — заявила она в эфире телеканала «Россия 24» в ответ на вопрос, когда правильно открывать авиасообщение для туристов.

По её словам, в феврале и марте в России было небольшое число заболевших, поэтому полёты осуществлялись. Когда инфицированных становится больше, риски подхватить инфекцию возрастают. Это, по её словам, доказывает и опыт зарубежных стран.

Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать, — резюмировала Попова.

РФ, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте.

В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября. Пока выезжать за рубеж разрешили россиянам на работу или учёбу, а также на лечение или для ухода за родственниками. По возвращении в Россию им предстоит двухнедельная обсервация.

В то же время российские авиакомпании надеются возобновить полёты за рубеж с 15 июля. Предполагается, что в первую очередь авиасообщение будет восстановлено со странами ЕвраАзЭС и СНГ.

Ранее директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк оценил общий ущерб мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса в $312 млрд. Как писал NEWS.ru, возвращение к нормальной ситуации в авиасекторе, по его оценке, может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.