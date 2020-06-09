Туристы смогут отправиться за границу не раньше конца августа

https://static.news.ru/photo/61772048-aaf5-11ea-a433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ассоциации туроператоров России предполагают, что границы для туристов откроются не раньше конца августа — начала сентября. Но при этом эксперты не исключают изменения ситуации.

Сегодня всё очень остро, а завтра может быть признано, что опасность миновала и можно ехать отдыхать и беспрепятственно возвращаться обратно без двухнедельной обсервации, — рассказала «Парламентской газете» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Пока выезжать за рубеж разрешили россиянам в целях работы или учёбы, а также на лечение или для ухода за родственниками. По возвращении в Россию им предстоит двухнедельная обсервация.

РФ, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7 млн инфицированных COVID-19, более 415 тысяч погибли, более 3,6 млн выздоровели. В России зафиксировано 485 763 случаев заражения COVID-19. За весь период зарегистрирован 6178 летальных исходов, 242 723 пациента поправились. Однкао последние недели по всей стране фиксируется положительная динамика по ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции, писал NEWS.ru.