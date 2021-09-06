Половина штата АвтоВАЗа оказалась в режиме простоя

Примерно 15 тысяч сотрудников концерна «АвтоВАЗ» находятся в режиме простоя. Они не выходят на работу и получают две трети от зарплаты. Об этом рассказал вице-президент компании по персоналу и соцполитике Дмитрий Михайленко, сообщается на сайте администрации Самарской области.

Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, — подчеркнул он.

Причиной стала нехватка компонентов для производства автомобилей. Администрация увеличила объём производства запчастей и начала дополнительное обучение персонала. Кроме того, работу продолжают сотрудники производства в Ижевске и завода Renault в Москве.

После нормализации ситуации планируется восполнить производственные простои за счёт девятичасовых смен и работы по субботам.

Согласно отчётности компании за 2020 год на конец года в компании работали 34 198 человек. Таким образом, в простое сейчас находятся 44% сотрудников.

Ранее консалтинговая компания Boston Consulting Group заявила о глобальном сокращении производства автомобилей из-за дефицита полупроводников. Дефицит полупроводников вызван разными факторами, в частности высоким спросом со стороны производителей других товаров. В особенности это касается бытовой техники. Ещё одним фактором стало закрытие заводов из-за распространения индийского штамма коронавируса.