Полковник раскрыл реальную роль Шойгу в СВО Полковник Пинчук: Шойгу самостоятельно ведет управление боем в ходе СВО

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Первый министр государственной безопасности ДНР полковник Андрей Пинчук рассказал, что роль министра обороны России Сергея Шойгу заключается в том, что он самостоятельно ведет управление боем, согласно действующим нормативам этим должен заниматься Генеральный штаб ВС. Такой вывод он сделал на основе встречи Шойгу с генералом Сергеем Суровикиным. По его словам, это означает, что министр обороны принял на себя всю политическую ответственность за происходящее, пишет «Царьград».

Я впервые, наверное, для себя окончательно увидел, что у нас управление боем ведёт министр обороны. Потому что в России, по действующим нормативам, управление боем, в том числе стратегическое управление, должен осуществлять Генеральный штаб ВС, — заявил Пичук.

В ходе встречи Суровикин описал министру обороны ситуацию, которая сложилась вокруг Херсона и его предместьев на правом берегу Днепра. Из-за логистических и тактических сложностей стало тяжело снабжать эти территории всем необходимым, поэтому генерал предложил перебросить армейские части из Херсона за реку и сформировать более надёжную оборонительную линию по Днепру, Шойгу поддержал этот план, пишет издание.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российский войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.