Погружаемся в мир татарской выпечки: 8 восхитительных рецептов

Татарская выпечка — гораздо больше, чем просто еда. Это традиция, передаваемая из поколения в поколение. От ароматных эчпочмаков с начинкой до золотистых катламов и сладких губадий. Душистая, сытная, разнообразная — татарская выпечка покоряет сердца с первого кусочка. Мы собрали для вас восемь рецептов, которые обязательно станут семейными, как только вы попробуете их приготовить:

Десерт за полчаса — легко: готовим воздушный татарский хворост

Сытно и вкусно по-татарски: печем обалденные пирожки вак балиш с мясом

Мужчины дуреют от восторга: как приготовить татарские лепешки кыстыбый

Так готовят татарские бабушки: рецепт чак-чака в домашних условиях

Будете ими бредить: готовим татарские лепешки на сковороде эремчек юкалары

Татарская выпечка: эти пикантно-сладкие слоеные конвертики — объеденье!

Хочется съесть даже крошки! Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак

Необычное применение тыковки! Готовим татарскую выпечку «с изюминкой»

Готовим воздушный татарский хворост

Взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и перемешайте. Не торопясь всыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы получилось крутое тесто. Раскатайте его до толщины 1-2 мм, нарежьте полосками или ромбиками. Порциями готовьте на сковороде до образования корочки. Готовый хворост выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Щедро посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Сытно и вкусно: печем обалденные пирожки вак балиш с мясом

Разведите дрожжи в теплом молоке и сахаре, дайте смеси активироваться. Введите растопленное масло, всыпьте небольшими порциями соль и муку. Вымешивайте массу до тех пор, пока она не станет гладкой и эластичной. Укутайте ее на час. Баранина или говядина, репчатый лук, соль, зира и черный перец — все это потребуется вам в качестве начинки. Мясо и лук порубите на мелкие кусочки, добавьте специи и хорошо перемешайте. Подошедшее тесто раскатайте, вырежьте кружки. В каждый кружок положите начинку, защипните края, оставив небольшое отверстие сверху. Выпекайте пирожки примерно 25 минут в разогретой до 180 °C печи. Готовые вак балиш подавайте горячими, смазав топленым жиром. Эти ароматные пирожки станут украшением вашего стола!

Откройте для себя 8 восхитительных татарских рецептов! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как приготовить татарские лепешки кыстыбый

В минералку влейте подсолнечное масло, добавьте специи и муку. Замешайте мягкое, нелипкое тесто. Уберите на полчаса. Очистите картошку, отваренную в мундире, разомните ее с добавлением сливок и сливочного масла, поперчите по своему усмотрению. Разделите тесто на шарики, раскатайте их в очень тонкий пласт. На половину круга положите начинку, накройте второй половиной, края защипните вилкой. Обжаривайте лепешки в течение 60 секунд с каждой стороны. Смажьте топленым маслом. Кыстыбыи готовы!

Рецепт чак-чака в домашних условиях

На одно яйцо возьмите примерно горсть муки, совсем немного молока (буквально каплю) и соль (щепотку). Для сиропа смешайте мед (или сахар) с водой. Приготовьте эластичное тесто, раскатайте его как можно тоньше. Порежьте пласт теста на соломку или мелкие квадратики/ромбики. Обжарьте нарезанное тесто в большом количестве горячего растительного масла пока не подрумянится. Горячие хрустящие кусочки сразу же перемешайте с медовым (или сахарным) сиропом.

Татарские лепешки на сковороде эремчек юкалары

Основа этой татарской выпечки — тонко раскатанное слоеное тесто. Главный секрет начинки — традиционный эремчек, нежный творог с легкой кислинкой. Его соединяют с теплыми сливками и выкладывают ровными полосками на пласт теста. Сформируйте рулетики или аккуратные конвертики. Обжарьте их до румяной янтарной корочки на сковороде с раскаленной смесью топленого и растительного масла. Подавайте к чаю и наслаждайтесь!

Татарские лепешки на сковороде эремчек юкалары Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Татарская выпечка: эти пикантно-сладкие слоеные конвертики — объеденье!

В миске смешайте муку с щепоткой соли. Кусочки масла быстро порубите с мукой ножом до состояния крошки. Влейте кефир, замесите тесто и уберите в холодильник минимум на полчаса. Добавьте в творог курагу, сахар и тмин. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 3 мм. Нарежьте на квадраты размером примерно 10 × 10 см. В центр каждого квадрата положите около чайной ложки творожной массы. Заверните конвертиком и скрепите края. Отправьте на 18–20 минут в духовку на 180 °С или до появления легкой корочки.

Готовим популярную татарскую выпечку: эчпочмак

Замесите тесто до эластичности и дайте отдохнуть 40 минут. Мелко нарежьте баранину, картофель, добавьте соль, перец, зиру, перемешайте. Раскатайте тесто, нарежьте его на квадраты. В каждый квадрат поместите фарш и сформируйте изделие в форме треугольника. Оставьте небольшое отверстие сверху. Установите температуру в духовке 180 °C, запекайте 40 минут. За несколько минут до готовности через оставленное отверстие в каждый пирожок влейте немного бульона.

Готовим чебуреки «с изюминкой»

Просеянную муку соедините с щепоткой соли. Сформируйте горку, в ней углубление. Влейте в углубление горячую воду и около двух столовых ложек растительного масла. Быстро замесите крутое тесто, укутайте его в полотенце и оставьте отдыхать на 30 минут.

Пожарьте натертую тыкву с мелко нарезанной луковицей до мягкости. Охладите. Добавьте рассыпчатого сыра, зелени по желанию. Раскатайте тесто тонко. На одну часть теста выложите начинку, накройте второй частью и плотно скрепите края. Обжарьте чебуреки в достаточном количестве масла до хрустящей корочки.