https://static.news.ru/photo/a4a5de48-4bf2-11ea-ba9a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решения, принятые кабмином под руководством Дмитрия Медведева, подвергаться «инвентаризации» не будут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вопрос о возможной ревизии решений прежнего правительства возник у журналистов в связи с заявлением главы Минобрнауки Валерия Фалькова об отмене приказа, ограничивавшего контакты российских учёных с зарубежными коллегами.

Песков назвал вопрос некорректным и заявил, что не считает целесообразным отвечать на него. Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что кабмин Медведева проделал большую работу, а её итоги получили «весьма позитивную оценку» главы государства. Он также добавил, что действующее правительство не начинает с чистого листа, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер Михаил Мишустин призвал министров не давать необоснованных обещаний и не тратить средства резервного фонда кабмина на увеличение финансирования тех или иных расходов.