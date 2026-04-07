Пасхальный кулич с ярко-желтым мякишем: тесто на апельсиновом соке, которое не нужно месить

Пасхальный кулич на апельсиновом соке — это невероятно ароматная, влажная и яркая выпечка с насыщенным солнечным цветом мякиша. Это тесто не нужно месить: достаточно перемешать ложкой, и оно получится нежным и пористым.

Апельсиновый сок придает куличу свежесть и легкую цитрусовую нотку, которая идеально сочетается со сладкой глазурью.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 яйца, 200 г сахара, 250 мл апельсинового сока, 100 мл растительного масла, 400 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 100 г изюма или цукатов.

Как приготовить

Яйца взбейте с сахаром до пены, добавьте сок, масло, соль и ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте ложкой до однородности. Добавьте изюм, перемешайте. Формы для куличей заполните тестом на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–50 минут (в зависимости от размера формы). Готовые куличи остудите, украсьте глазурью и посыпкой.

