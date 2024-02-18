«Отмена» Собчак, смерть Навального, Киркоров в зоне СВО: что будет дальше

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Посещение певцом Филиппом Киркоровым зоны проведения специальной военной операции РФ на Украине и его возвращение в шоу «Маска» на канале НТВ, отступление ВСУ из Авдеевки, смерть блогера Алексея Навального в колонии, череда судов в окружении журналистки Ксении Собчак и ее намерение судиться с НТВ за серию передач, унижающих, по ее мнению, ее честь и достоинство, — эти и другие темы были в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей. Подробности и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Как прошел визит Киркорова в зону СВО

13 февраля народный артист России Филипп Киркоров посетил Донбасс. СМИ сообщили, что артист выступил там с концертом, встретился с бойцами, которые проходят лечение в одном из госпиталей региона, а также с детьми.

О предстоящем визите Киркорова в зону спецоперации сообщал «Царьград». В своем Telegram-канале СМИ подчеркивало, что поездка в ДНР — способ «отмазать» Киркорова после скандальной «голой» вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

«Тут странные новости появились. Близкие к властным структурам источники „Царьграда“ рассказали, что в чью-то светлую голову пришла идея отмазать Киркорова от его последних выходок отправкой... в зону СВО, давать концерты для наших бойцов. Да-да, кто-то посчитал, что это достаточное „наказание“ для Филиппа „не-та-дверь“ Киркорова за его выходки на „голой“ вечеринке и покушение на здоровье охранника „Крокуса“», — писал «Царьград» 12 февраля.

Одновременно с визитом Киркорова в зону СВО стало известно, что бойкот Киркорова на российском ТВ и сценах постепенно сходит на нет. Так, музыкант остался на месте председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» (премьера 18 февраля на НТВ).

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме и галстуке и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — писал SHOT.

Эту информацию подтвердил продюсер Иосиф Пригожин, присутствовавший на съемках «Маски» 8 февраля. Супруг певицы Валерии назвал Киркорова порядочным человеком, который стал жертвой обстоятельств. По словам Пригожина, Киркорову неприятно, как к нему отнеслись на телевидении.

Позицию продюсера раскритиковала актриса и телеведущая Яна Поплавская. Она считает, что не стоит жалеть «артиста в перьях». В этом контексте Поплавская вспомнила скандальные ситуации, связанные с Киркоровым.

«Надо ли жалеть артиста в перьях, который десятилетиями вытворял все, что хотел, считая себя избранным? <...> Кто безнаказанно калечит охранников, оскорбляет журналистов, кто ползал по кресту?» — написала актриса в своем Telegram-канале.

Поплавская также указала на финансовое положение Киркорова. По ее мнению, певец «не умрет с голоду».

«Вы боитесь, что он умрет с голоду? Ну организуйте фонд спасения Киркорова и отчисляйте туда средства от своих концертов. Не надо делать этого за счет россиян, на которых он плевать хотел, сидя на кресте», — добавила артистка.

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов, комментируя визит певца Филиппа Киркорова в Горловку, заявил в интервью NEWS.ru, что любой человек, допустивший ошибку, имеет право на оправдание. При этом он подчеркнул, что провинившиеся должны в первую очередь оправдываться перед обществом, так как оно близко воспринимает события, так или иначе связанные со специальной военной операцией.

Алаудинов отметил, что негодование россиян по поводу «голой» вечеринки легко поддается объяснению.

«В то время как защитники нашего Отечества отдают свои жизни для того, чтобы мы могли жить мирно, некоторые позволяют себе такие глупости. Но опять же, я считаю, что любой человек имеет право на то, чтобы сделать все возможное для очищения от того поступка, который он совершил», — подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

По мнению Алаудинова, прощение провинившихся имеет крайне важное значение. Он выразил надежду на то, что люди, пытающиеся оправдаться в глазах россиян, делают это осознанно и сожалеют, что совершили проступок.

«Если мы не будем прощать никого, то можем стать похожими на тех, кто находится на противоположной стороне. Я надеюсь на то, что они совершают свои действия осознанно. Что они реально сожалеют о том, что они уже сделали», — подытожил он.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее положительно отреагировала на визит Киркорова в ДНР. По ее словам, он давно помогает жителям Донбасса, в том числе местным социальным учреждениям, детям и раненым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Зеленский и Сырский сдали Авдеевку: что дальше

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он объяснил, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — указал главком.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя в своем Telegram-канале уход ВСУ из Авдеевки, выразил мнение, что командование ВС России полностью переиграло западных военных кураторов киевского руководства и украинских генералов. Он убежден, что одной из причин успеха российской армии стал накопленный в ходе СВО опыт. Кроме того, российское командование не прощало ВСУ их ошибки, добавил он.

«Первое и для меня главное заключается в том, что в этой наступательной операции мы использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО», — пишет военкор.

По его словам, эффективно себя показали российская разведка и российские фугасные бомбы с функциями планирования и корректировки. Вместе с тем ВС России получили превосходство в применении FPV-дронов, уверен военкор.

Важным фактором при взятии под контроль города Поддубный назвал нейтрализацию украинских разведчиков, из-за чего противник частично «оставался без глаз». Военкор подчеркнул, что большой вклад в продвижение российских войск внесла авиация, о чем свидетельствовала разведка.

«За успехом стоит огромная работа нашей авиации. Летчики — красавцы. И это отзывы наших разведчиков о своих коллегах. Также мы активно использовали просчеты противника, не прощали ни тактических, ни стратегических ошибок», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции с заявлением по поводу вывода украинских войск из Авдеевки, заявил, что это связано с содержанием Украины в «искусственном дефиците» вооружения и артиллерийских снарядов. По его словам, действия ВСУ ограничиваются дальностью и наличием средств поражения, а отсутствие боеприпасов он связал с «ослаблением демократии».

«Наши действия ограничиваются лишь дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. <...> Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность», — заявил глава Украины.

Зеленский пояснил, что отдал приказ об отводе войск с целью недопущения их окружения.

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский

Капкан для Собчак

Журналистка Ксения Собчак, которая, как пишет ряд СМИ, после «голой» вечеринки находится на грани «отмены», пригрозила НТВ судом после выхода двух сюжетов о ее деятельности и личной жизни.

10 февраля на НТВ вышла первая часть спецвыпуска программы «Новые русские сенсации», которая была посвящена жизни и деятельности Собчак. В передаче говорилось, что за последние несколько лет телеведущая успела приобрести заграничную недвижимость, в том числе в Дубае, а также получила израильский паспорт.

«Ксения Собчак регулярно оказывается в центре скандалов, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. Теперь же, как утверждают общественники, есть достаточно доказательств, чтобы признать ее иноагентом. В новом выпуске программы „ЧП. Расследование“ пытаемся разобраться, удастся ли „блондинке в шоколаде“ и на этот раз остаться безнаказанной или придется брать билет в один конец, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорилось в программе.

После выхода передачи Собчак отвергла информацию, озвученную в эфире. Журналистка назвала работу продюсеров телеканала «30 минутами отборнейших небылиц».

11 февраля в эфире НТВ показали вторую часть расследования «Новых русских сенсаций». Выпуск был посвящен личной жизни журналистки. Гостями, дававшими комментарии, были психолог Вероника Степанова и балерина Анастасия Волочкова. Последняя рассказала, что увела у журналистки жениха, за что та отомстила «сопернице» и облила ее вином.

У Волочковой давняя вражда с Собчак. Однажды балерина согласилась принять журналистку в собственном доме и дать интервью, однако визит светской львицы обернулся скандалом. После выхода материала Собчак звезды поссорились из-за того, что телеведущая без разрешения перебирала личные вещи Волочковой и показала на камеру некоторые из них.

После выхода второго выпуска Собчак сыронизировала, что лично ей не хватило комментария актера Никиты Джигурды.

«Я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов на YouTube и в соцсетях. Бессмысленно, наверное, но вдруг», — подытожила Собчак в своем Telegram-канале.

Представители канала настаивают на том, чтобы журналистка при обращении в суд включила в пакет документов экспертизу, подтверждающую «наличие у истицы чести и достоинства».

Адвокат Сергей Жорин считает, что Собчак не сможет привлечь НТВ к ответственности за клевету. В то же время он не исключил, что телеведущей удастся выиграть суд по иску о защите чести и достоинства.

«Что касается иска о защите чести и достоинства, то здесь у Собчак есть шансы выиграть дело. Подобный иск подается за распространение недостоверной и порочащей информации (без признака „заведомо недостоверной“). Главное, чтобы суд был объективным и беспристрастным, что бывает не всегда», — пояснил Жорин в разговоре с NEWS.ru.

Также на этой неделе бывшие сотрудники медиахолдинга «Осторожно, Media» Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев получили приговор за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова. Согласно версии следствия, Суханов, будучи коммерческим директором компании, вымогал у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов с порочащей его информацией из Telegram-канала «Тушите свет», авторами которого были Романовский и Бигаев. Фигуранты дела свою вину не признали. Суханов получил семь с половиной лет колонии, остальные — по семь лет.

Как считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, Собчак могла повлиять на ход уголовного дела с участием своих экс-сотрудников, предложив им «некоторую сумму денег», от которой они могли «не отказаться». По его словам, эта версия возникла у него после того, как во время следствия подозреваемые «закрыли рты». По его мнению, Собчак должна была тоже проходить по этому делу, однако «соскочила с уголовной ответственности».

Сама Собчак заявила, что не пришла на вынесение приговора своим сотрудникам, которых осудили за вымогательство у главы Ростеха, чтобы не отвлекать на себя внимание СМИ.

«Я не хотела отвлекать внимание на себя, тогда на меня набросились бы сотрудники всех помоек, которые отправились в суд поймать Собчак. Вокруг этого дела очень много неприятных моментов: манипуляций и попыток меня казнить или как минимум на меня надавить», — отметила Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Почему умер Навальный

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, как сообщал RT со ссылкой на источники, стал оторвавшийся тромб. Западные лидеры тут же поспешили обвинить в случившемся российское руководство.

Заявления лидеров Запада по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального являются оголтелыми и абсолютно недопустимыми, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обратила внимание на то, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, выразил мнение, что в смерти оппозиционера Алексея Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. В своем Telegram-канале он отметил, что причину установят судмедэксперты и следствие, однако следует задать вопрос, кому выгодна смерть политика.

«Все они, фамилии их хорошо известны — от генсека НАТО [Йенса Столтенберга] и руководства США до [канцлера Германии Олафа] Шольца, [премьера Великобритании Риши] Сунака и [президента Украины Владимира] Зеленского — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть», — заявил Володин.

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