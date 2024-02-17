Команда Навального подтвердила его смерть в колонии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Смерть оппозиционера Алексея Навального наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Twitter (X). Она сослалась на официальное уведомление, которое уже передано матери политика. По словам Ярмыш, тело Навального в настоящий момент находится в Салехарде.

Его забрали сотрудники Следственного комитета, которые планируют провести необходимые экспертизы. Как утверждает Ярмыш, команда Навального требует, чтобы его тело немедленно выдали семье.

16 февраля ФСИН проинформировала, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». По данным службы, после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал реакцию официальных лиц США на смерть оппозиционера очередной попыткой вмешаться во внутренние дела России. По его словам, в посольстве «обратили внимание на поток желчи в адрес России». Какие последние новости выходили о случившемся вчера и сегодня, изучил NEWS.ru.