Антонов назвал реакцию США на смерть Навального вмешательством в дела РФ

Фото: МИД РФ

Анатолий Антонов

Реакция официальных лиц США на смерть российского оппозиционера Алексея Навального является очередной попыткой вмешаться во внутренние дела России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в посольстве «обратили внимание на поток желчи в адрес России».

Местные политики не хотят ждать и уже обвинили во всем российские власти. <...> Ощущение таково, что для Вашингтона главное — не разобраться в проблеме, какой бы чувствительной она ни была, а хлестануть посильнее нашу страну. <...> Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела РФ, — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обратила внимание на то, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

16 февраля ФСИН проинформировала, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.