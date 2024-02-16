Собчак объяснила, почему не пришла на вынесение приговора ее сотрудникам Собчак: не пришла на суд к своим сотрудникам, чтоб не отвлекать на себя внимание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак заявила, что не пришла на вынесение приговора своим сотрудникам, которых осудили за вымогательство у главы Ростеха, чтобы не отвлекать на себя внимание СМИ. Об этом она рассказала в новом выпуске «Осторожно: новости!». При этом она признала, что все трое осужденных работали в ее команде, и выразила готовность бороться за их выход на свободу.

Я не хотела отвлекать внимание на себя, тогда на меня набросились бы сотрудники всех помоек, которые отправились в суд поймать Собчак. Вокруг этого дела очень много неприятных моментов: манипуляций и попыток меня казнить или как минимум на меня надавить, — отметила Собчак.

Ранее стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев обжаловали приговор за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова. Согласно версии следствия, Суханов, будучи коммерческим директором компании, вымогал у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов с порочащей его информацией из Telegram-канала «Тушите свет», авторами которого были Романовский и Бигаев. Фигуранты дела свою вину не признали. Суханов получил 7,5 года колонии, остальные — по семь лет.

Как считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, Собчак могла повлиять на ход уголовного дела с участием своих экс-сотрудников, предложив им «некоторую сумму денег», от которой они могли «не отказаться». По его словам, эта версия возникла у него после того, как во время следствия подозреваемые «закрыли рты». По его мнению, Собчак должна была тоже проходить по этому делу, однако «соскочила с уголовной ответственности».