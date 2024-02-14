Бывшие сотрудники Собчак обжаловали приговор Защита обжаловала приговор экс-сотрудникам Собчак за вымогательство у Чемезова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывший коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов

Бывшие сотрудники медиахолдинга журналистки и телеведущей Ксении Собчак «Осторожно Media» — Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев — обжаловали приговор за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы. Их приговорили к отбыванию наказания от семи лет до 7,5 года в колонии строгого режима.

В суд поступила апелляционная жалоба на приговор, — сообщили в суде.

Согласно версии следствия, Суханов, будучи коммерческим директором «Осторожно Media», вымогал у Чемезова 11 млн рублей за удаление постов с порочащей его информацией из Telegram-канала «Тушите свет», авторами которого были Романовский и Бигаев. Фигуранты дела свою вину не признали. Суханов получил 7,5 года колонии, остальные — по семь лет.

Депутат Виталий Милонов ранее заявил, что Собчак следует посетить зону специальной военной операции, чтобы восстановить репутацию. По его словам, она может, например, провести какой-нибудь корпоратив по случаю 23 Февраля в артиллерийской бригаде. Как подчеркнул парламентарий, для Собчак «это шанс». Милонов также отметил, что решение суда по делу о вымогательстве у главы Ростеха было принято исходя из буквы закона.