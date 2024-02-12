Суд вынес вердикт сотрудникам Собчак за вымогательство у Ростеха Суд приговорил экс-директора холдинга Собчак Суханова к 7,5 года строгого режима

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Хамовнический суд приговорил экс-директора холдинга «Осторожно медиа» журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, передает РИА Новости. По семь лет получили авторы Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.

Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — озвучил приговор судья.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела требовали у Чемезова деньги в обмен на удаление из канала «Тушите свет» поста о его присутствии на вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева. По словам самих обвиняемых, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, десять миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Однако существует версия, что происходящее имело отношение к зачистке информационного поля.

Ранее сообщалось, что Суханов и Романовский находились в СИЗО с октября 2022 года, Бигаев — с ноября того же года. Фигуранты уголовного дела свою вину не признавали. В ноябре 2022 года Мосгорсуд оставил в силе постановление Тверского суда об аресте Суханова, отклонив жалобу защиты. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 15 млн рублей.