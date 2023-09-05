Орнитолог предостерег россиян от кормления голубей заплесневелым хлебом Орнитолог Мишин предостерег россиян от кормления голубей заплесневелым хлебом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городских птиц, в том числе и голубей, нельзя кормить заплесневелым хлебом, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин. Как отметил специалист, для пернатых хлеб вреден, а плесень для них — фактически отрава.

Заплесневел белый хлебушек, выбрасывать жалко, у нас это не принято — птичкам отдали. Птички из человеческих рук склюют все что угодно. Плесень и нам с вами здоровья не прибавит, а для них это фактически тоже отрава. Никого нельзя кормить испортившимися продуктами. А хлебом вообще кормить вредно, — подчеркнул он.

Орнитолог посоветовал кормить городских птиц геркулесом, который практически безвредный. По цене он будет не дороже хлеба, а пользы он него намного больше, добавил Мишин.

Его просто надо купить. Хлеб проще, он завалялся, взяли, пошли, — заключил он.

Специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова ранее заявила, что хлеб лучше не покупать про запас, так как из-за неправильного хранения он, скорее всего, заплесневеет или начнет черстветь. Технолог добавила, что данный продукт лучше хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями во избежание парникового эффекта.