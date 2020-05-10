Оперштаб: скорость распространения коронавируса в России падает

https://static.news.ru/photo/f6205fde-92b3-11ea-b1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России снизились темпы роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Там отметили, что всего с 4 по 10 мая в стране выявили 75 001 заболевшего. Прирост за неделю составил примерно 56%. За предыдущие семь день этот показатель вырос на 66,4%.

Количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч, однако среднесуточные темпы роста снизились с 7,5% до 6,5%. Как подсчитали в оперштабе, сейчас на 100 тысяч жителей России приходятся почти 143 инфицированных.

Коэффициент распространения инфекции за неделю снизился с 1,42 до 1,04. Это минимальное значение с начала вспышки нового заболевания. Как передаёт ТАСС, ослабление ограничений будет возможно тогда, когда этот показатель составит менее 1. Тем временем уже в двух из десяти регионов, где больше всего заразившихся, коэффициент оказался ниже 1 — Мурманской области (0,17) и Дагестане (0,64).

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшее количество заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в столице заболел ещё 5551 человек, в Московской области — 1113, в Санкт-Петербурге — 414.