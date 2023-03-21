Офтальмолог назвала главные симптомы конъюнктивита Офтальмолог Дебольская: покраснение глаз, боль и слезотечение являются симптомами конъюнктивита

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

При конъюнктивите у заболевшего краснеют и болят глаза, текут слезы и появляется светобоязнь, рассказала NEWS.ru врач-офтальмолог Жанна Дебольская. Она уточнила, что по утрам может появляться гной.

Офтальмолог добавила, что конъюнктивит бывает в основном вирусный и бактериальный, реже встречается аутоиммунный.

Главные симптомы — покраснение глаз, боль, слезотечение, светобоязнь. При бактериальной форме может, особенно по утрам, появиться гнойное отделяемое, — сказала врач.

Она уточнила, что в межсезонье часто возникает вирусная форма конъюнктивита, а бактериальный становится вторичным, если больной долго не обращается к врачу.

Конъюнктивит хорошо поддается лечению, особенно если вовремя. Через два-три дня — положительная динамика, — сказала Дебольская.

В качестве профилактики офтальмолог рекомендовала пить витамины и проходить обследование у врача.

Ранее хирург Павел Григорьев объяснил, что развитие конъюнктивита провоцируется стафилококком, стрептококком, гонококком, пневмококком, а также хламидиями и различными грибами. В группе риска находятся люди с иммунодефицитом, хроническим гайморитом, ангиной, ринитом, бронхитом, а также неправильно ухаживающие за контактными линзами и использующие некачественную косметику.