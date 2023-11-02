Стало известно, насколько в России подорожали новостройки Новостройки в крупнейших городах России подорожали на 11%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Стоимость квартир в новостройках, расположенных в крупнейших городах России, выросла на 11% за последний год, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные компании «Мир квартир». Специалисты отмечают, что цены на первичное жилье увеличились в 66 городах из 70, отраженных в исследовании. Сильнейший рост цен зафиксирован в Челябинске (+12%) и Симферополе (+11%).

Аналитики компании подчеркивают, что в число лидеров рейтинга также вошли Магнитогорск (+11%), Улан-Удэ (+10%) и Набережные Челны (+8%). В Москве стоимость одного квадратного метра выросла до 344,7 тысячи рублей (+3%), а в Санкт-Петербурге — до 233,2 тысячи рублей (+2%). Цены на «квадрат» в Московской области выросли на 4% и составили около 181,2 тысячи рублей.

Предполагается, что рост цен, зафиксированный в октябре, связан с повышением ключевой ставки со стороны Центробанка России. Это решение подтолкнуло некоторых россиян к приобретению квартиры в ипотеку. Кроме того, причиной такого роста стала активизация владельцев валютных сбережений, которые смогли позволить себе купить более дорогие квартиры благодаря росту курса доллара.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин ранее заявил, что в 2024 году россиянам будут реже выдавать ипотечные кредиты. По его словам, общий объем одобренных кредитов такого типа снизится до 5 трлн рублей, что соответствует показателям девяти месяцев 2023 года.