Россиянам будут реже выдавать ипотеки в 2024 году ВТБ ожидает снижения выдачи ипотеки в России в 2024 году до 5,5 трлн рублей

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В 2024 году россиянам будут реже выдавать ипотеки, сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. По его словам, которые приводит ПРАЙМ, общий объем одобренных кредитов на покупку жилья снизится до 5–5,5 трлн рублей, что соответствует показателям девяти месяцев текущего года.

В октябре у нас объем заявок и объем выдач сократился примерно на 34–35%. Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные, если в этом году рынок — 7,2 триллиона рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5–5,5 триллиона, то есть рынок сожмется, — отметил Бабин на ХVII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

Летом Центральный банк России заявлял, что объем выдачи ипотеки в стране по итогам года может обновить исторический максимум, который был зафиксирован в 2021 году на уровне 5,7 трлн рублей.

Ранее эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская заявляла, что России была бы полезна тенденция к снижению спроса на ипотеки. Она также заявила об искусственно созданном «перегреве» в сфере ипотечного жилья. Ситуация способствует росту цен на новостройки, а вслед за ними дорожает недвижимость и на вторичном рынке, что делает бессмысленными льготные программы ипотеки.