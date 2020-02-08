В Интернете набирает популярность очередная головоломка. На этот раз интернет-сообщество пытается отыскать на фото кошку, спрятавшуюся в огромной куче отходов.
На снимке запечатлена гигантская мусорная свалка. В её недрах притаился пушистый представитель семейства кошачьих, которого пользователи Сети и должны обнаружить,
Однако не всё так просто. Оказывается, что разыскать кота на снимке удаётся только 11% людей. О том, где было сделано фото, никакой информации нет, как неизвестно и о коте, ставшем главным героем головоломки.
Как писал NEWS.ru, ранее интернет-сообщество испугало странное животное, в котором они одновременно разглядели свинью, козлёнка и собаку и назвали его «свинокозлопсом».
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