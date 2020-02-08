https://static.news.ru/photo/c3ab02c4-4b3d-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Белевич/vk.com

В Интернете набирает популярность очередная головоломка. На этот раз интернет-сообщество пытается отыскать на фото кошку, спрятавшуюся в огромной куче отходов.

На снимке запечатлена гигантская мусорная свалка. В её недрах притаился пушистый представитель семейства кошачьих, которого пользователи Сети и должны обнаружить, пишет портал SM News.

Однако не всё так просто. Оказывается, что разыскать кота на снимке удаётся только 11% людей. О том, где было сделано фото, никакой информации нет, как неизвестно и о коте, ставшем главным героем головоломки.

Как писал NEWS.ru, ранее интернет-сообщество испугало странное животное, в котором они одновременно разглядели свинью, козлёнка и собаку и назвали его «свинокозлопсом».