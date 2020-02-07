Странное животное, чьё фото было опубликовано на портале Reddit, внушило ужас интернет-юзерам, разглядевшим в нём одновременно свинью, козлёнка и собаку. Пользователи Сети назвали его «свинокозлопсом».
Однако объяснение оказалось очень простым — на снимке изображён маленький пёс, поднимающий голову в сторону камеры. Из-за необычного ракурса его загнувшееся ухо стало похожим на свиной пятачок. При этом пёс прижал лапки таким образом, что некоторым кажется, будто на снимке поросёнок.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете прославился кот Рекси, у которого из-за перелома позвоночника обездвижена задняя часть тела. Несмотря на недуг, животное ведёт типичную для кота жизнь.
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