«Норникель» направит свыше 13 млрд рублей на укрепление защитных сооружений

https://static.news.ru/photo/2014a384-bad9-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Российская горно-металлургическая компания «Норильский никель» направит порядка 13,5 млрд рублей на укрепление своих объектов, следует из официального сообщения компании.

Разработанная программа срочных мероприятий на 2020–2021 годы сконцентрирована на повышении уровня безопасности объектов компании. В частности, программой предусмотрено укрепление защитных сооружений: в текущем году на эти нужды планируется направить около 2,5 млрд рублей, тогда как в следующем — порядка 11 млрд рублей.

Кроме того, в компании рассказали о плане реабилитации территории после инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске. По словам первого вице-президента — операционного директора «Норильского никеля» Сергея Дяченко, на сегодняшний день с акватории реки Амбарной спасатели собрали более 25 563 куб. м топливно-водяной смеси. С начала ликвидации с территории возле ТЭЦ-3 было откачано 7468 куб. м топливно-водяной смеси и вывезено загрязнённого грунта более 157 тысяч тонн. Сорбентом обработали 118,7 км береговой линии и 228 720 кв. м загрязнённой территории.

Мы работаем в рамках межрегиональной комиссии, назначенной правительством, в полном взаимодействии с органами Росприроднадзора по подготовке планов по рекультивации территории и их воплощению, — подытожил Дяченко, слова которого цитируются в сообщении компании.

Чрезвычайное происшествие в Норильске произошло 29 мая этого года. Тогда из резервуара ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности в отношении начальника цеха ТЭЦ. В связи со случившимся президент России Владимир Путин поручил ужесточить природоохранные нормы. По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было ни экологического, ни материального ущерба».

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. О несанкционированном сливе отработанных шламов в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» стало известно 28 июня. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку по данному факту. Сотрудники правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. Предполагается, что на грунт тундры могло попасть около 6 тысяч куб. м технической воды.

Как писал NEWS.ru, нефтедобывающие компании обяжут возмещать ущерб при ликвидации разливов.