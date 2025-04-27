Пиво пригодится не только для того, чтобы запивать шашлык на природе, но и станет отличным маринадом. Пенный напиток придаст мясу мягкость, обогатит интересными солодовыми нотками. При этом совсем не важно, из чего будет шашлык — из свинины курицы или говядины. Попробуйте приготовить необычный маринад по нашему пошаговому рецепту.

Ингредиенты

  • Мясо (свинина, говядина или курица) — 1,5 кг
  • Светлое пиво — 500 мл
  • Лук — 3–4 средние головки
  • Чеснок — 3–5 зубчиков
  • Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
  • Соль — 1–1,5 чайной ложки
  • Перец — на вкус
  • Паприка — 1 чайная ложка
  • Сухой кориандр — 1 чайная ложка
  • Лавровый лист — 2–3 шт.
  • Тимьян и розмарин — по желанию

Способ приготовления

  1. Очистите лук и нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите или раздавите ножом. Лук даст сок, а чеснок — ароматную остринку.
  2. В глубокой миске соедините мясо, лук и чеснок. Добавьте соль, перец, паприку, кориандр, лавровый лист и любые другие специи по вкусу. Влейте подсолнечное масло и тщательно перемешайте руками, чтобы мясо хорошо покрылось специями.
  3. Влейте пиво в миску с мясом. Напиток должен полностью покрыть куски. Накройте крышкой или пленкой и уберите в холодильник минимум на четыре — шесть часов, а лучше на ночь.
  4. Жарьте шашлык так, как привыкли.

Если хотите приготовить шашлык, который будет таять во рту, попробуйте замариновать его в йогурте по нашему рецепту.

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