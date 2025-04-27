Пиво пригодится не только для того, чтобы запивать шашлык на природе, но и станет отличным маринадом. Пенный напиток придаст мясу мягкость, обогатит интересными солодовыми нотками. При этом совсем не важно, из чего будет шашлык — из свинины курицы или говядины. Попробуйте приготовить необычный маринад по нашему пошаговому рецепту.