Пиво пригодится не только для того, чтобы запивать шашлык на природе, но и станет отличным маринадом. Пенный напиток придаст мясу мягкость, обогатит интересными солодовыми нотками. При этом совсем не важно, из чего будет шашлык — из свинины курицы или говядины. Попробуйте приготовить необычный маринад по нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Мясо (свинина, говядина или курица) — 1,5 кг
- Светлое пиво — 500 мл
- Лук — 3–4 средние головки
- Чеснок — 3–5 зубчиков
- Подсолнечное масло — 2 столовые ложки
- Соль — 1–1,5 чайной ложки
- Перец — на вкус
- Паприка — 1 чайная ложка
- Сухой кориандр — 1 чайная ложка
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Тимьян и розмарин — по желанию
Способ приготовления
- Очистите лук и нарежьте полукольцами. Чеснок измельчите или раздавите ножом. Лук даст сок, а чеснок — ароматную остринку.
- В глубокой миске соедините мясо, лук и чеснок. Добавьте соль, перец, паприку, кориандр, лавровый лист и любые другие специи по вкусу. Влейте подсолнечное масло и тщательно перемешайте руками, чтобы мясо хорошо покрылось специями.
- Влейте пиво в миску с мясом. Напиток должен полностью покрыть куски. Накройте крышкой или пленкой и уберите в холодильник минимум на четыре — шесть часов, а лучше на ночь.
- Жарьте шашлык так, как привыкли.
Если хотите приготовить шашлык, который будет таять во рту, попробуйте замариновать его в йогурте по нашему рецепту.
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