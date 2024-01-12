Не только прием психолога: что положено по ОМС бесплатно в 2024 году Медицинский эксперт Попович: расходы на здравоохранение спланированы грамотно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (ОМС) гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В нее включили несколько новых пунктов, в частности, были увеличены сроки реабилитации после коронавируса и для ветеранов боевых действий, расширена программа диспансеризации, и в ОМС включили психологическую помощь. Какие медицинские услуги доступны россиянам бесплатно в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Кто имеет право на бесплатную углубленную реабилитацию

В документе впервые описан объем реабилитации в амбулаторных условиях после COVID-19. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила в беседе с NEWS.ru, что на эти цели государством предусмотрены достаточно большие средства.

Пациенты, перенесшие COVID-19, теперь имеют право пройти углубленную программу восстановления по полису ОМС. В нее входит не только медикаментозное лечение, но и особое питание, дыхательные гимнастики, ингаляции, физиотерапия, аэробные тренировки и многое другое. Полную реабилитацию можно будет пройти бесплатно в течение года после выздоровления.

Лариса Попович подчеркнула, что, помимо восстановления после COVID-19, в документе сформированы отдельные тарифы на реабилитацию пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Они будут проходить ее амбулаторно. По словам эксперта, их выделили из подушевого норматива (компенсация затрат по предоставлению бесплатной медпомощи в расчете на одного человека. — NEWS.ru).

Кроме того, новая программа госгарантий включает в себя реабилитацию длительностью 30 дней и более для ветеранов СВО.

«Ветеранам боевых действий оказание медицинской помощи в рамках программы осуществляется во внеочередном порядке», — сказано в документе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто может рассчитывать на бесплатную психологическую помощь

Одним из важных пунктов новой программы госгарантий стало включение в систему ОМС психологической помощи ветеранам боевых действий, пациентам на диспансерном наблюдении и женщинам в период беременности, родов и после них. Специалисты будут работать с тяжелобольными пациентами и с людьми, страдающими ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством. — NEWS.ru), оказывать поддержку им и их близким.

Председатель Общества защиты пациентов Андрей Хромов подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что включение психологической помощи в систему ОМС крайне необходимо.

«С моей точки зрения, любая помощь необходима, особенно участникам СВО, поскольку практика и опыт предшествующих конфликтов показывают, что люди, прошедшие зону боевых действий, нуждаются в психологической помощи», — отметил он.

По мнению Ларисы Попович, включение психологической помощи в систему ОМС, безусловно, важная мера, но не все желающие смогут получить эту услугу.

«Конечно, имеющихся кадров не хватит, и придется переучивать психологов, которые сейчас выпускаются вне медицинских организаций. Потому что медицинское консультирование, особенно если оно будет заточено на паллиативную помощь, их родственников, участников СВО, — это очень специфичный вид помощи», — считает Попович.

Она высказала мнение, что включение этой услуги в систему ОМС — первый шаг на пути к доступности психологической помощи в России, но нужно продолжать работать в этом направлении.

Почему финансирование высоких технологий в медицине передали ОМС

В программе, утвержденной правительством, учитывается оказание медицинской помощи с применением искусственного интеллекта. В частности, их используют в маммографии. Теперь профилактические осмотры и диспансеризация с применением высоких технологий финансируется за счет средств ОМС.

Раньше сложные операции и процедуры с применением ИИ оплачивались из федерального бюджета. Теперь эти расходы взял на себя Фонд обязательного медицинского страхования. В результате, как сообщил Михаил Мишустин, высвободившиеся средства, около 6,5 миллиарда рублей, направят «на финансирование лечения по другим востребованным направлениям, где люди ждут очереди».

«2023 год в системе ОМС был даже с профицитом. Поэтому перераспределение части высокотехнологичной помощи с прямого бюджетного финансирования на ОМС позволяет добавить финансирование в очень высокотехнологичные вещи», — прокомментировала Лариса Попович.

Высокотехнологичная помощь в рамках ОМС теперь доступна в разных сферах медицины: офтальмологии, урологии, травматологии, ортопедии, в лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов. Лариса Попович добавила, что внедрение искусственного интеллекта в сферу здравоохранения позволяет выявлять заболевания, в том числе онкологические, на ранней стадии и вовремя начинать лечение.

Как бесплатно проверить репродуктивное здоровье по ОМС

В ОМС включили и новый вид диспансеризации по репродуктивному здоровью. Теперь мужчины и женщины могут узнать о своих шансах иметь ребенка бесплатно.

«Для женщин и мужчин репродуктивного возраста поэтапно, в зависимости от возрастных групп, одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации организуется проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья», — говорится в программе госгарантий.

Пациенты могут бесплатно записаться на осмотр профильного врача, сдать различные анализы и сделать УЗИ.

«Включение проверки репродуктивного здоровья в систему ОМС, скорее всего, связано с тем, что 2024 год объявлен Годом семьи. Кроме того, в России проводится активная политика по улучшению демографической ситуации», — считает Андрей Хромов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько финансирование соответствует потребностям

Лариса Попович заявила, что впервые в программе госгарантий все нормативы и объемы финансирования максимально приближены к реальности.

«Пересчитаны некоторые тарифы и нормативы в соответствии с глубоким анализом того, что происходило в 2023 году. Это сделано уже не теоретически, а с привязкой к реальности. Поэтому произошло некое распределение», — отметила она.

Согласно новой программе, подушевой норматив финансирования ОМС в 2024 году составит 19 169 рублей. Годом ранее этот показатель был равен 16 776 рублям.

Михаил Мишустин отметил, что финансирование программы за счет средств ОМС на 2024 год увеличено более чем на 400 миллиардов рублей. По его словам, это позволит повысить качество и доступность лечения для жителей страны.

На сегодняшний день полис ОМС «предоставляет достаточно широкие возможности для обследования и лечения», заключил Андрей Хромов.

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