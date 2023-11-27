Врач предупредила об опасности реабилитации после травм по видеороликам Реабилитолог Смирнова: восстановление по интернет-шаблонам опасно для здоровья

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Самостоятельное восстановление травмированных мышц и суставов с помощью видеоуроков в интернете может лишь усугубить ситуацию и навредить здоровью, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» официальный врач-реабилитолог футбольного клуба «Локомотив», экс-участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова. По ее словам, реабилитация является индивидуальным процессом, который не укладывается в шаблоны, описываемые в роликах на YouTube.

Реабилитация — это индивидуальный процесс, и каждый пациент со своим организмом уникален. Поэтому основная ошибка — это восстановление по готовым шаблонам. Вероятнее всего, после них вам придется отдавать еще больше денег за повторные операции, физиотерапию, реабилитацию в клиниках и приемы врачей, — подчеркнула врач.

Она напомнила, что последствия травм, полученных во время занятий спортом, всегда носят долгосрочный и систематический характер. Для восстановления после них требуется большая работа и терпение. При этом ошибки в реабилитации могут стать причиной опасных осложнений, резюмировала эксперт.

Ранее реабилитолог София Агапова рассказала о бесполезности самолечения с использованием различных мазей при возникновении болей в спине. По словам медика, подобные наружные средства временно устраняют симптомы, но не борются с их причиной.