Врач назвала самый бесполезный способ лечения спины Реабилитолог Агапова: противовоспалительные мази бесполезны для лечения спины

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При возникновении болей в спине многие предпочитают заниматься самолечением с помощью различных мазей, которые в большинстве случаев не дают желаемого результата, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог София Агапова. По ее словам, подобные наружные средства временно устраняют симптомы, но не борются с их причиной.

Как пояснила специалист, обезболивающие, разогревающие, охлаждающие или противовоспалительные мази работают лишь на поверхности.

Такие препараты отлично справляются со своей прямой задачей: уменьшают воспаление и боль. Причина, по которой боль возвращается снова, очень проста — мазь не устраняет ее источник, — отметила эксперт.

В качестве примера врач привела фасет-синдром, при котором суставы позвоночника в поясничной области воспаляются и подвергаются изменениям. После использования мазей человеку может стать легче, но ненадолго, потому что для самого сустава ничего не изменилось: он по-прежнему остается перегруженным и является источником боли. Поэтому к исправлению каждой подобной ситуации нужен индивидуальный подход, а препараты работают лишь в качестве ускорителя заживления, подчеркнула реабилитолог.

Ранее ревматолог Ольга Георгинова назвала оператора отбойного молотка и спортсмена-баскетболиста в числе профессий с высоким риском развития артроза. Врач подчеркнула, что это заболевание развивается в том числе из-за травм суставов.