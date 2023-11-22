Ревматолог назвала профессии, при которых растет риск артроза Врач Георгинова: артроз грозит операторам отбойного молотка и баскетболистам

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Артроз — это медленно прогрессирующее невоспалительное заболевание, поражающее позвоночник, кисти рук, а также тазобедренные и коленные суставы, несущие значительную весовую нагрузку, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-ревматолог Ольга Георгинова. По ее словам, артроз развивается в том числе из-за травм суставов, которым чаще других подвержены представители некоторых профессий, в частности операторы отбойного молотка и спортсмены-баскетболисты.

Как объяснила специалист, в результате травм повреждаются мениски и связки, что приводит к изменению биомеханики суставов. Высокие риски артроза имеют люди, занимающиеся трудом или спортом, связанным с повторяющимися высокими нагрузками. Помимо операторов отбойных молотков и баскетболистов, это могут быть боксеры и артисты балета.

Основным проявлениями артроза врач назвала боль в суставах, усиливающуюся при активности, скрип, хруст или треск в суставах, а также изменение их формы. Чаще всего симптомы артроза проявляются в возрасте около 50 лет. Прогрессированию болезни также способствуют ожирение и курение.

Ревматолог подчеркнула, что снижение избыточной массы тела на 450 г приводит к четырехкратному снижению нагрузки на коленный сустав при каждом шаге. Также облегчить состояние при артрозе помогают упражнения для укрепления мышц и развития гибкости, ношение ортопедических стелек или лечебного шейного воротника, а также местное применение мазей, гелей или пены с нестероидными противовоспалительными средствами. Лечение необходимо проводить под контролем врача-терапевта, ревматолога или травматолога, посоветовала Георгинова.

Профессор Михаил Шаров ранее сообщил, что в России фактически идет эпидемия болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата. В числе самых распространенных причин таких синдромов он назвал остеоартрит, артроз, артрит, а также дегенеративные изменения позвоночного диска.