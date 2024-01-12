В полис ОМС включили новую медицинскую услугу «Ведомости»: в ОМС включили услуги психологов для ветеранов боевых действий

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В полис обязательного медицинского страхования (ОМС) включили консультации психологов, сообщает газета «Ведомости». По ее данным, услуга распространяется на ветеранов боевых действий, женщин в беременность и послеродовой период, а также на людей, состоящих на диспансерном учете.

В перечень заболеваний, при которых осуществляется диспансерное наблюдение, входят хронические вирусные гепатиты B и C, ВИЧ, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная легочная болезнь, алкогольный цирроз печени и другие. Попасть на прием к специалисту возможно по направлению лечащего врача.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024–2026 годы. Он добавил, что ее финансирование за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 млрд рублей.

Особое внимание уделили повышению доступности высокотехнологичной помощи. При этом некоторые ее виды перевели в программу обязательного медстрахования. По словам Мишустина, речь идет об офтальмологии, урологии, травматологии, ортопедии, а также о лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов.