В России утверждена программа госгарантий бесплатной медпомощи

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Российское правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024–2026 годы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что ее финансирование за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 млрд рублей.

Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период. Ее финансирование за счет средств ОМС на этот год увеличено более чем на 400 млрд рублей. Это позволяет повышать качество и доступность лечения граждан, оно и дальше будет предоставляться по полису ОМС бесплатно, — сказал Мишустин.

Отмечается, что особое внимание уделили повышению доступности высокотехнологичной помощи. При этом некоторые ее виды перевели в программу обязательного медстрахования.

Речь идет о таких профилях, как офтальмология, урология, травматология, ортопедия, а также о лечении хронической сердечной недостаточности и болезней сосудов, — резюмировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы будут увеличены расходы на здравоохранение. Он добавил, что планируется выделять средства на выдачу бесплатных лекарств пациентам с риском инфаркта и инсульта. По словам парламентария, это позволит спасти около 35 тысяч россиян.