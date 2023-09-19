Отделение реабилитации для ветеранов заработало в Крыму

Фото: t.me/crimea_minzdrav

В клиническом госпитале для ветеранов войн в Крыму появилось отделение медицинской реабилитации, сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский. Помощь там будет оказываться ветеранам с нарушениями функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы, пишет «МК в Крыму».

Как уточняет издание, в отделении смогут размещаться до 15 человек единовременно. Им будут оказывать помощь специалисты по физической и реабилитационной медицине. Ветераны смогут восстановиться после травм, а также после протезирования суставов и операций на позвоночнике.

Реабилитацию в том числе смогут пройти ветераны специальной военной операции на Украине. В следующем году госпиталь планируют оснастить дополнительным реабилитационным оборудованием.

Фото: t.me/crimea_minzdrav

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко ранее напомнил, что в каждом регионе России есть неработающие санатории и пансионаты. Он предложил восстановить их и использовать для реабилитации участников спецоперации. По его словам, большинство раненых бойцов нуждаются в многомесячном лечении, однако реабилитационных центров для них не хватает.