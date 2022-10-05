Пациентов освободят от необходимости носить с собой полис ОМС

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Минздрав разработал проект изменений в правила обязательного медицинского страхования, которые освободят пациентов от необходимости носить с собой полис ОМС при посещении больниц или поликлиник. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Предполагается, что нововведение значительно упростит жизнь пациентов. Однако, при посещении врача нужно будет знать номер полиса.

Для посещения поликлиники или больницы больше не нужно будет носить с собой полис ОМС. Достаточно просто знать его номер или распечатать штрих-код с портала госуслуг, — говорится в сообщении.

Удобство заключается в том, что электронный полис нельзя будет забыть или потерять, при желании его всегда можно распечатать. Ранее полученные полисы будут действовать до их замены.

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря запустят проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). В ФФОМС отметили, что нужная технологическая база, которая позволит россиянам перейти на электронные полисы ОМС, находится в высокой степени готовности.