В России запустят проект цифровых полисов ОМС с 1 декабря

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Проект цифровых полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют запустить в России с 1 декабря текущего года, сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), пишет ТАСС. Представители ФФОМС отметили, что нужная технологическая база, которая позволит россиянам перейти на электронные полисы ОМС, находится в высокой степени готовности.

Отдельное внимание уделено защите сведений, обрабатываемых системой, в том числе персональных данных и медицинской информации участников ОМС, обеспечению кибербезопасности, — отметили сотрудники фонда.

Закон о внедрении электронных ОМС подписал президент РФ Владимир Путин в декабре 2021 года. В документе указывалось, что цифровые полисы должны были вступить в силу с 1 июля 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2022 [года] № 204-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года, — сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ноябре 2021 года сообщил, что полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым и будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства. По его словам, это обеспечит более оперативную передачу данных россиян при обращении в медицинскую организацию.