Мурашко рассказал о планах ввести цифровой полис ОМС
Сергей Князев
Сергей Князев
11:17, 25 ноября 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым и будет формироваться автоматически при рождении человека или при получении гражданства. Это обеспечит более оперативную передачу данных россиян при обращении в медицинскую организацию, заявил на Всероссийском конгрессе пациентов министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС, — напомнил Мурашко.
Он также сообщил, что в ближайшем будущем данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения планируется привязать к единому порталу госуслуг, что позволит гражданам знать о своих правах на льготу и пользоваться ими в случае необходимости.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Как заявил Петров в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину, это повысит удобство пользования документами и создаст мощную базу для модернизации государственного документооборота и учёта.