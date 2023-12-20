Названы самые приятные для туристов подарки от отелей Позднее выселение и ранний заезд стали лучшими бонусами отелей для туристов

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Россияне чаще всего выбирают в качестве бонуса при бронировании отеля возможность позднего заселения, сообщает МТС Travel. Согласно опросу, такой подарок выбирают 47% путешественников. На втором месте по популярности — бесплатная опция раннего заезда, которая интересует 28% клиентов.

Бесплатные завтраки — на третьем месте рейтинга. Четверть опрошенных туристов признались, что с большей вероятностью выберут эту опцию.

Ранее турэксперт Дмитрий Горин рассказал, что финансовые издержки отельеров могут стать причиной изменения системы «все включено» на турецких курортах и даже ее отмены. По его мнению, это дало бы клиентам больше выбора при поиске подходящего места. Однако, как отметил посол Турции в РФ Танжу Бильгич, страна планирует сохранить этот формат размещения в 2024 году, поскольку он неизменно очень популярен среди российских туристов.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что порой завышенные ожидания оборачиваются для путешественников разочарованием. По ее словам, негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция и Индия. Также могут сильно расстроиться те, кто отправляется на Бали: несмотря на невероятные пейзажи, на острове очень много мусора, пояснила Ансталь.