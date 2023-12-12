Названы самые разочаровывающие направления для отдыха Турэксперт Ансталь назвала Дубай и Индию самыми разочаровывающими направлениями

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Популярные туристические направления обещают незабываемые впечатления, однако порой завышенные ожидания оборачиваются для путешественников разочарованием, рассказала NEWS.ru руководитель турагентства, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали.

Некоторые направления для отдыха могут сильно разочаровать туристов. Многие путешественники, отправляясь в Индию рассказывают о том, что ожидания не совпали с реальностью. Города Индии часто называют очень грязными, говорят, что по улицам ходит много попрошаек. Но на самом деле подобное можно увидеть лишь в определенных регионах. Выбирая это направление, турист должен подготовиться, изучить культурные особенности страны, чтобы знать, чего ожидать, – рассказала Ансталь.

По мнению турэксперта, подобное впечатление может сложиться также у тех, кто отправляется на Бали. Несмотря на невероятные пейзажи, на острове также остается много мусора, пояснила Ансталь. Кроме того, по ее словам, туристов могут потревожить напористые торговцы.

Двоякие впечатления возникают у туристов и о Дубае. Это мегаполис, построенный в пустыне, очень развитый в плане технологий. Однако там не так много исторических зданий и достопримечательностей, которые можно посетить. Для многих также не будет секретом тот факт, что Париж – это очень дорогой, но грязный город. Часто туристов отталкивает поведение не очень добродушных местных, – добавила Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь рассказала, что в России есть множество направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе места для новогоднего семейного отдыха. К таковым она отнесла Великий Устюг, Кострому, карельскую Рускеалу, Калининград, а также Москву, Санкт-Петербург и Камчатку.