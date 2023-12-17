Стала известна судьба формата «все включено» в отелях Турции Посол Бильгич: Турция сохранит формат «все включено» в отелях в 2024 году

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Турция сохранит формат размещения в отелях по типу «все включено» в 2024 году, заявил посол Турции в РФ Танжу Бильгич в интервью ТАСС. По его словам, этот формат по-прежнему очень популярен среди российских туристов.

Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. «Все включено» — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «все включено», продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения, — заявил министр в ответ на идею турецких отельеров изменить этот формат.

Дипломат добавил, что многое зависит от самих отелей. В конце концов, отметил Танжу Бильгич все зависит от того, что именно ищет турист. Он также выразил уверенность, что все гости из России найдут в Турции подходящий для себя вариант в следующем году.

Турэксперт Дмитрий Горин ранее рассказал, что финансовые издержки отельеров могут стать причиной изменения системы «все включено» на турецких курортах и даже ее отмены. По его словам, это даст клиентам больше выбора.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что порой завышенные ожидания оборачиваются для путешественников разочарованием. По ее словам, негативное впечатление могут оставить Дубай, Франция, Индия и остров Бали.