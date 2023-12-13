Турэксперт объяснил, как отмена all inclusive изменит отдых в Турции Турэксперт Горин: отмена all inclusive в Турции даст гостям больше выбора

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Финансовые издержки отельеров могут стать причиной изменения системы «все включено» на турецких курортах и даже ее отмены, что даст клиентам больше свободы выбора, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что система all inclusive будет опциональной, благодаря чему туристы смогут оплачивать только те услуги, которыми планируют пользоваться.

Исходя из этого опыта, предлагается введение гибкой системы гибридного формата заселения, когда туристы могут выбрать только те опции и услуги, которые необходимы именно им на отдыхе. Он <...> оставляет право выбора за постояльцами отелей, — рассказал эксперт.

При этом он уточнил, что речь не идет о полном запрете системы «все включено», которая продолжит действовать. С новой системой гости смогут сами решать, какой формат питания для них предпочтителен, и какие услуги должны входить в тариф. По словам специалиста, по такому принципу работают отели на многих популярных курортах в разных странах, спрос на которые не снижается.

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