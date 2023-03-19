Названы продукты, помогающие избежать дефицита витамина C Диетолог Круглова посоветовала употреблять овощи и фрукты при дефиците витамина C

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если зимой человек полноценно и сбалансированно питался, то никакого дефицита витаминов весной у него не будет, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, при нехватке растительной пищи в рационе может возникнуть дефицит витамина C, и чтобы избежать этого, следует позаботиться о фруктах и овощах в своем ежедневном меню.

Если человек зимой полноценно и сбалансированно питался, то велика вероятность, что никакого дефицита витаминов у человека не будет. Если же он мало употреблял растительную пищу — листовую зелень, овощи, фрукты, ягоды — то возможен дефицит витамина C, так как содержится он именно в растительной пище. И сейчас самое время добавлять такие продукты в рацион, — отметила специалист.

Диетолог посоветовала употреблять минимум 400–500 граммов овощей и фруктов в сутки. По словам Кругловой, это даст необходимое количество витамина C и его не нужно будет принимать дополнительно.

Ранее диетолог Елена Манило рассказала, что весной хорошей альтернативой овощам и фруктам старого урожая может стать квашеная капуста. Врач объяснила, что к концу зимы количество витаминов и минералов в овощах и фруктах значительно снижается, и получить витамин C можно, добавив к обеду или ужину порцию в 200 граммов квашеной капусты.