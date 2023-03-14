Диетолог рассказала, чем заменить овощи и фрукты старого урожая Диетолог Манило посоветовала заменить овощи и фрукты старого урожая квашеной капустой

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Квашеная капуста

Весной хорошей альтернативой овощам и фруктам старого урожая станет квашеная капуста, рассказала врач-диетолог Елена Манило. Она объяснила «Газете.Ru», что во фруктах и овощах к концу зимы количество витаминов и минералов значительно снижается, поэтому получить витамин С можно именно из капусты.

Это доступный продукт, который по содержанию аскорбиновой кислоты обгоняет даже лимоны. Добавив к обеду или ужину порцию в 200 г квашеной капусты, можно покрыть половину суточной потребности взрослого человека в витамине С, — пояснила диетолог.

Кроме того, врач отметила, что квашеная капуста содержит большое количество полезных бактерий. За счет них данный продукт сможет поддержать микрофлору кишечника.

По словам Манило, фрукты и овощи старого урожая из-за неправильного хранения могут оказаться вредны для организма. Она уточнила, что из-за них может дополнительно снизиться иммунитет, который ослабился в холодное время года. Также может произойти интоксикация организма.

Врач-терапевт Алексей Водовозов ранее пояснил, что витамин С не подходит для профилактики и лечения вирусных заболеваний. По его словам, витамины могут защитить только от авитаминоза, так как являются пищевым ингредиентом, а не лечебным средством.