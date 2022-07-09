Названы продукты, которые старят человека Врач Тихомирова: ускоренное старение происходит от сладостей и других быстрых углеводов

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com

Старение является естественным процессом организма, который невозможно избежать. Однако существуют способы замедлить его, если выбрать для этого правильное питание. Чтобы дольше выглядеть молодым, следует отказаться от некоторых продуктов. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

По словам врача, среди продуктов. негативно влияющих на состояние организма, особенно выделяются сладости и другие быстрые углеводы. Они активно поступают в кровь, где создают скачки уровня инсулина, что плохо влияет на организм. Также старению способствуют солёные продукты, вызывающие отёчность, и алкоголь.

По словам диетолога, чтобы дольше сохранять молодость, следует чаще готовить еду дома, поскольку в заведениях общепита она чаще всего более солёная — это делается для улучшения вкуса.

Также следует соблюдать правильное питание, пить много воды и регулярно заниматься физкультурой. Кроме того, Елена Тихомирова отметила, что для сохранения молодости следует полноценно спать.

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