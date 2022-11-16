Названы причины тяги к острой пище Диетолог Соломатина: желание съесть острое может быть признаком депрессии или проблем со щитовидкой

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Постоянная тяга к острой пище может свидетельствовать о наличии атеросклероза, а также проблем со щитовидной железой, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, желание съесть что-нибудь жгучее может возникать и при плохом настроении и даже быть симптомом депрессии, поскольку острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости).

Если есть какие-то нарушения со стороны щитовидной железы, недостаточность гормонов, то снижается уровень энергии и тоже может тянуть на остренькое. Поскольку острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил, — отметила диетолог.

По словам врача, на острое также может тянуть и при заболевании атеросклерозом, когда организм пытается улучшить кровообращение в мелких сосудах за счет острой пищи.

Ранее Елена Соломатина объяснила, что острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы, а горчица, перец, имбирь и хрен обладают антиоксидантными свойствами. Острую пищу необходимо добавлять в рацион постепенно, чтобы не испытывать желудок на прочность. Диетолог пояснила, что от большого количества острого в первую очередь страдает желудок, так как его слизистая не готова к такому.