Названы последствия чрезмерного употребления мандаринов Диетолог Дюваль: чрезмерное употребление мандаринов опасно проблемами с ЖКТ и аллергией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление мандаринов может спровоцировать изжогу и другие проблемы с ЖКТ из-за высокой кислотности этих фруктов, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Также возможно появление аллергических реакций даже у тех, у кого обычно они не появлялись, так как цитрусовые являются самым частым аллергеном. Эксперт уточнила, что мандарины стоит есть по две штуки два раза в неделю.

Цитрусовые — это один из самых частых аллергенов. Аллергическая реакция может начаться у абсолютно любого человека, если он съест 10, 15 или 20 мандаринов за один присест <...>. В мандаринах большое количество различных кислот. Поэтому, если съесть их много, это может негативно повлиять на здоровье желудочно-кишечного тракта, — рассказала Дюваль.

Также диетолог предупредила, что несертифицированные мандарины, купленные с рук или на улице, могут быть насыщены ядовитыми веществами, способными нанести вред. Поэтому врач посоветовала покупать эти фрукты только в магазинах.

В свою очередь диетолог Наталья Денисова рассказала, что в день стоит съедать не больше трех мандаринов. По ее словам, делать это лучше после приема пищи, так как иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка. Несмотря на то что мандарин считается одним из самых полезных сезонных фруктов, переедание способно вызвать аллергическую реакцию и может быть опасным для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.