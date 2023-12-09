Названо идеальное время для жиросжигающих тренировок Эксперт Глинка: для сжигания жира следует тренироваться до 10 утра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимально эффективным временем для сжигания жира являются утренние часы до 10:00, а силовые нагрузки лучше оставить на вторую половину дня, рассказала Men Today эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка. В избавлении от ненужных килограммов также помогут пробежка, легкая гимнастика или плавание, однако делать это нужно вскоре после пробуждения.

Секрет утреннего дедлайна заключается в гликогене — углеводе, образованном остатками глюкозы. Именно в самом начале дня его показатели низкие и во время физических занятий будет сжигаться именно жировая ткань.

День подходит для упражнений на выносливость и концентрацию внимания, так как в организме вырабатывается больше всего адреналина. Также можно качать мышечную массу, либо делать это по вечерам. Перед сном Глинка посоветовала занятия йогой или растяжкой.

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