Назван новый «апокалиптический» вирус

https://static.news.ru/photo/22baa476-a28d-11ea-9648-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Wong/Global Look Press

Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение высказал американский учёный Майкл Грегер.

Новый вирус H5N1 (зоон) обнаружен в мясе курицы, которое считается самым распространённым. Получается, что этот вид птиц является носителем потенциальной угрозы. А человек становится максимально уязвимым к новой болезни, потому что цыплят выращивают при помощи специальных химикатов в неестественных условиях.

По словам учёного, важно начать растить куриц не на огромных фабриках, а в домашних условиях. Это поможет избежать эпидемии. Мировое сообщество должно помнить, что в 1997 году появился новый штамм птичьего гриппа (H5N1). Он был похож на «поцелуй двоюродного брата вируса 1918 года» (испанки).

Кроме того, специалист напомнил, что переносчиками коронавирусной инфекции были летучие мыши. Человек заразился COVID-19 через чешуйчатого муравьеда, мясо которого считается деликатесом в Азии, пишет издание Daily Mail.

Как ранее писал NEWS.ru, главврач одной из московских больниц Александр Мясников заявил, что мир в будущем столкнётся с более серьёзной эпидемией, чем коронавирус. По словам эксперта, новая эпидемия опять начнётся в Китае. До неё осталось две мутации. Болезнь будут переносить животные. Скорее всего, будет высокая летальность.