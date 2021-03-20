Начало Великого поста увеличило продажи растительного мяса в РФ

https://static.news.ru/photo/22d31e0a-9c55-11e9-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В России интерес покупателей к искусственному мясу увеличился с началом Великого поста. Об этом сообщает РИА Новости.

Пост, который в этом году продлится с 15 марта по 1 мая, предполагает ограничения в пище, включая отказ от мяса. Продавцы продуктов питания сообщают , что уже с началом поста заметен активный рост спроса на продукты — заменители мяса. Так, в онлайн-магазине продуктов питания «Утконос» отметили рост продаж данного вида продукции на 13%, при этом прирост спроса на один из видов растительной колбасы подскочил сразу на 1000%.

Схожий тренд отмечает «Азбука вкуса», где растительным мясом стали закупаться на 15% чаще, чем раньше. Онлайн-ретейлер «Самокат» сообщает о росте спроса на растительные фарш и мясо на 27%.

По словам акционера группы компаний «Эфко» и сооснователя клуба «Еда будущего» Сергея Иванова, Великий пост является высоким сезоном для растительного мяса.

Вся линейка веганской еды растёт, по каким-то категориям — до 70% к прошлому году. В Великий пост спрос конкретно на растительное мясо растёт на десятки процентов, в зависимости от каналов, — рассказал он.

На OZON продажи соевого мяса с 15 по 19 марта увеличились на 48% в сравнении с предыдущей неделей. Также пользователи чаще покупают сыр тофу — его спрос вырос в сравнении с прошлой неделей на 23%.

Что касается коровьего молока, то его постящиеся стараются заменять растительными аналогами: кокосовым молоком и соево-банановым молочным напитком. Спрос на эти продукты вырос на 17% по показателю неделя-к-неделе.

Ранее диетолог посоветовала, чем заменить мясо во время поста. По мнению члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Натальи Кругловой, при правильном построении рациона в этот период можно избежать дефицита полезных для организма микроэлементов. Об этом писал NEWS.ru.