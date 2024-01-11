На «Толстого фраера» Розенбаума подали в суд SHOT: петербургские коммунальщики подали в суд на сеть пивных Розенбаума

Фото: Global Look Press

Александр Розенбаум

Telegram-канал SHOT сообщил, что коммунальщики обратились в суд с заявлением на сеть петербургских пивных «Толстый фраер» певца Александра Розенбаума. По данным канала, у заведения накопились большие долги за вывоз отходов, а также за электроэнергию.

SHOT сообщает, что компания «Невский экологический оператор» была вынуждена подать в арбитражный суд на бар, поскольку у заведения накопился долг в размере 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 84 тысячи рублей за электричество. По данным канала, долг за вывоз отходов числится за «Толстым фраером» с 2022 года.

Ранее Лефортовский суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Телеведущая присутствовала в зале суда и даже улыбалась. Ей предъявили обвинения в административном правонарушении об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

11 января Ивлеева в зале суда не признала вину по административному делу об организации «голой» вечеринки. По мнению адвокатов блогера, ответственность за организацию и проведение мероприятия в столичном клубе Mutabor должна нести компания, которая заключила соответствующий договор с блогером.