На мывших обувь в источнике в Калининграде завели уголовное дело

https://static.news.ru/photo/b16ddafc-f919-11ea-9de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух военных, которые помыли обувь в источнике возле часовни Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде.

306-м военным следственным отделом по материалам УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении двух военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих», — цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

14 сентября в Калининграде несколько мужчин решили помыть ботинки в Живоносном источнике у храма в честь иконы Божией матери в Калининграде. На видео, которое распространилось по соцсетям, кавказцы чистили обувь и со смехом утверждали: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позднее участник видео по имени Расул принёс извинения.

Президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал проверку о личностях мывших ноги в православном источнике в Калининграде молодых людей. По словам Кадырова, они, как ему удалось выяснить, оказались не чеченцами, но политик заявил, что национальность парней не важна, а такой поступок не просто циничный и демонстрирующий полное отсутствие нравственности.

Извиняться за мужчин пришлось и главе духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджану Кадимагомедову. Он при этом подчеркнул, что мужчины не являются чеченцами — они уроженцы Дагестана.

Как писал NEWS.ru, парламентарий Шамсаил Саралиев отреагировал на сообщение о мывших обувь в православном источнике кавказцах. Он собирается направить в Генпрокуратуру РФ письмо по поводу разжигания межнациональной розни из-за публикаций в СМИ и очернения чеченцев.